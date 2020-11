Sit fa rotta sulla Gran Bretagna. La nuova frontiera dei contatori a idrogeno. Nel terzo trimestre ricavi in calo Il gruppo aprirà una filiale Oltremanica. I rischi sulle filiere globali elettroniche possono impattare il business ma la società, anche grazie al nuovo hub produttivo in Tunisia, dice di non vedere particolari problemi. Nel terzo trimestre ricavi e utile netto in calo. Migliorano, invece, l’Ebitda e l’utile netto rettificato di Vittorio Carlini

Investire nello sviluppo di nuovi prodotti quali, ad esempio, i contatori per le possibili future reti con l’idrogeno. Poi: aumentare la diversificazione sia geografica che di business grazie all’acquisizione della portoghese Janz. Ancora: avviare l’hub produttivo in Tunisia. Infine: spingere la crescita, nello “smart metering”, in Gran Bretagna. Sono tra le priorità del gruppo Sit a sostegno del business.

L’oggetto sociale

Si tratta di focus che, per meglio essere compresi, necessitano di ricordare l’oggetto sociale...