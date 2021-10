Sit, la sfida dell’idrogeno per caldaie e contatori. Focus sulle acquisizioni

5' di lettura

Da un lato spingere la ricerca e lo sviluppo dei prodotti funzionanti anche con l’idrogeno quale nuova fonte di energia. Dall’altro sfruttare in maniera sistematica le acquisizioni per affiancare, alla crescita organica, quella per linee esterne. Sono tra le priorità di Sit a sostegno del business.

Oggetto sociale

Già, il business. Per meglio comprendere la strategia...