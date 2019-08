Sit vuole accelerare i ricavi esteri. Più investimenti in tecnologia

Il calo nel primo trimestre

Sennonché nel primo trimestre del 2019 i ricavi consolidati di Sit sono scesi del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Una diminuzione attribuibile proprio all’ “Heating” che, parzialmente controbilanciato dallo “Smart gas metering” (+9,6%), è calato dell’11,7%. La dinamica fa storcere il naso e induce il timore che possa esserci una problematica più strutturale nella divisione. La società, rimarcando il carattere transitorio del trend, rigetta la preoccupazione. Dapprima viene ricordato che, negli ultimi esercizi, il gruppo ha comunque sempre sovraperformato il mercato di riferimento. Ciò detto Sit sottolinea che la comparazione tra i due trimestri ha scarso valore segnaletico. Nel primo trimestre del 2018, in seguito all’introduzione delle nuove normative in Turchia e soprattutto in Cina, c’è stato un eccezionale aumento delle vendite. Una dinamica una tantum che, per l’appunto, rende il confronto poco significativo. Di conseguenza Sit afferma di non vedere particolari problemi sul tema in oggetto. Ciò detto, tuttavia, può ulteriormente sottolinearsi che l’Ebit, sempre nel primo trimestre, è calato di più (-24%) del fatturato. Vero, dichiara Sit. E però, al di là dell’effetto legato comunque alla discesa delle vendite, sull’Ebit, viene spiegato, hanno inciso i più alti ammortamenti degli investimenti finalizzati alla crescita. Non solo. L’Ebitda margin, aggiunge sempre il gruppo, è in diminuzione rispetto ad un anno prima ma sale rispetto alla marginalità sull’intero 2018. Di nuovo, quindi, Sit si dice non preoccupata rispetto ai conti del primo trimestre del 2019.

Contatori e rotta sull’estero

Dall’ “Heating” allo “Smart gas metering”. Quest’ultimo business è più “giovane” e negli ultimi anni ha accresciuto il suo peso: nel 2017 generava circa il 15,3% dei ricavi mentre, al 31 marzo scorso, è arrivato al 21,9% (era il 20,1% a fine 2018). L’accelerazione è prettamente legata al mercato domestico. In particolare, consegue al processo di digitalizzazione delle reti del gas in Italia.

Tutto rose e fiori, quindi? La realtà è più complicata. Il risparmiatore sottolinea che, stante l’unicità del mercato (Italia) da cui scaturisce la domanda, nel momento in cui la sostituzione dei vecchi contatori sarà conclusa l’andamento della divisione rischia di decelerare. Sit non condivide il timore. Il gruppo anche, e soprattutto, in funzione della situazione descritta indica di avere avviato la diversificazione geografica dell’attività. In Gran Bretagna, dove lo “smart metering” è obbligatorio dal 2019, l’azienda punta ad ottenere la necessaria certificazione dall’Authority nel primo trimestre del 2020. Contestualmente vengono sviluppati contatti commerciali per la distribuzione del prodotto.