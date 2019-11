Sita acquisisce l’italiana Software Design La società napoletana, eccellenza hi-tech specializzata nell'integrazione di software e soluzioni per il settore aeroportuale entra nel colosso internazionale specializzato nella digitalizzazione del trasporto aereo di Antonio Dini

2' di lettura

Un’acquisizione strategica a cui seguirà presto l'apertura di un centro di eccellenza e una direzione di espansione in Italia e nel resto dell'Europa. È frutto della digitalizzazione, che arriva negli aeroporti e porta a cambiamenti significativi nelle strategie aziendali.

La napoletana Software Design, eccellenza hi-tech italiana specializzata nell'integrazione di software e soluzioni per il settore aeroportuale e principale fornitore di servizi It dell'Aeroporto di Napoli (oltre che ad Alghero, Bologna, Milano, Torino e Trieste), è stata infatti comprata da Sita, società internazionale specializzata nell’integrazione software per il trasporto aereo.



Con l'acquisizione Sita prende il 100% delle quote detenute dai fondatori e dai dipendenti della società (che rimangono all'interno della nuova azienda integrata con Sita) e le quote di 2i Aeroporti Spa, la joint venture tra il fondo infrastrutturale F2i e la francese Ardian, società di investimenti privati.

Ardian e F2i assieme controllano uno dei più grandi network aeroportuali in Italia che gestisce il 40% del traffico passeggeri, pari a 58 milioni di persone, e 650mila tonnellate di merci all'anno.



«Software Design – ha detto al Sole 24 Ore Sergio Colella, presidente Europa di Sita, durante la conferenza Sita Summit in corso a Lisbona – è un gioiello nel panorama It non solo italiano e adesso diventa parte della famiglia Sita».