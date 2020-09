Siti Unesco, tutti i luoghi da scoprire lungo la via della bellezza Borghi e sapori da non perdere per chi è in viaggio tra i Patrimoni dell’Umanità di Lucilla Incorvati

Le fontane nel Giardino della Reggia di Caserta

Borghi e sapori da non perdere per chi è in viaggio tra i Patrimoni dell’Umanità

5' di lettura

Dalle Dolomiti alle isole Eolie, dal cuore di Verona a quello di Siracusa passando per i Sassi di Matera e gli scavi di Pompei. Attraversare il Belpaese alla scoperta dei suoi 55 siti Unesco è un viaggio bellissimo che porta a scoprire molto altro in quello che Dante definì «il giardino dell’impero». Perché con 4.026 musei, 293 aree e parchi archeologici e 570 monumenti, l’Italia svetta tutte le classifiche per patrimonio culturale e naturalistico. Per chi è in partenza con l’obiettivo di raggiungere alcuni siti della World Heritage List (tutti aperti ma visitabili su prenotazione), abbiamo scelto tre itinerari in cui le città Unesco (Firenze, Roma, Venezia e Napoli) sono vicine, ma piccole deviazioni portano a scoprire “l’altro” che merita una sosta.

Leggi anche Tre festival del Mediterraneo nel nome di arte e cultura

Da Ravenna a Tarquinia lungo la via degli Etruschi

Quando si raggiungono i Prati della Burraia, uno dei luoghi simbolo delle Foreste Casentinesi e delle Faggete secolari di Sasso Fratino (Sito Unesco dal 2017) tra Romagna e Toscana, negli occhi si hanno ancora i colori dei mosaici che rendono unica la volta del piccolo Mausoleo di Galla Placidia che con altri 7 presidi Unesco da secoli fanno di Ravenna capitale mondiale dei mosaici. Sulla strada, lungo la E45, a Bagno di Romagna una tappa è d’obbligo per assaggiare il formaggio di Fossa e per raggiungere Pioppi e il Monastero di Camaldoli dove il monito benedettino Ora et Labora ancor vive nella congregazione dei Camaldolesi.

Spostandosi verso Anghiari, tra i più bei borghi d’Italia dove c’è tutto da vedere e godere, con una deviazione si arriva in un altro monastero questa volta francescano, il Belvedere di Città di Castello, dove dall’alto si scopre la bellezza della campagna umbra (imperdibile la Fondazione Burri nel complesso degli ex essiccatoi del tabacco). Di lì a poco a San Sepolcro sì è già in Toscana e nel giardino di Piero della Francesca si cena all’omonima Osteria, davanti al Museo delle erbe. Mentre per un’altra immersione monastica si arriva all’eremo della Verna con i suoi boschi e il santuario di San Francesco (chi vuole può trovarvi ospitalità).

Pienza - sito Unesco per l’impianto urbanistico rinascimentale - non è lontana, come Cortona e il suo affaccio dalla Val di Chiana all’Amiata passando per il Lago Trasimeno. La strada che va da Montepulciano a Pienza è spettacolare, in un saliscendi di colline che toccano i borghi unici della Val D’Orcia (Montalcino, S.Quirico, Bagno Vignoni, San Casciano dei Bagni), connubio di arte e paesaggio. Piccoli borghi che con il progetto Virtual Destination Italy, realizzata da Ett Spa e Space Spa, PwC e il supporto di Terre di Siena LAB, si possono visitare ripercorrendo i luoghi del Grand Tour con un app mobile e sotto la guida di avatar che impersonificano i personaggi e gli artisti di quei tempi.