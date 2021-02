Pompei, Zuchtriegel nuovo direttore degli Scavi ma scoppiano le polemiche Il ruolo chiave dei Carabinieri nella gestione dei fondi Ue - Bragantini e De Caro si dimettono per protesta -Franceschini: ha rivoluzionato Paestum di Vincenzo Chierchia

E' l'archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel, 39 anni, il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei. Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini, che ha scelto il suo profilo nella terna indicatagli dalla commissione di concorso guidata da Marta Cartabia. Zuchtriegel, dal 2015 alla guida del Parco archeologico di Paestum, ha una formazione in archeologia classica. Ha scavato anche a Selinunte e ad Eraclea. A Pompei ha già lavorato nella squadra dell'ex direttore Massimo Osanna. Vive a Napoli con moglie e due figli. Zuchtriegel raccoglie il tesstimone di Massimo Osanna passato a dirigere i musei. Zuchtriegel ha commentato che lavorerà per la bellezza del Paese. Pompei è stata visitata finora da circa 4 milioni di persone l’anno. Osanna (nella foto insieme al ministro Franceschini e al generale Nistri) ha ricordato che Pompei è un luogo dove non bisogna mai abbassare la guardia. Va ricordato al riguardo il ruolo chiave di alti ufficiali dei Carabinieri, come Giovanni Nistri (già comandante generale), Mauro Cipolletta e Luigi Curatoli, nella gestione dei fondi Ue per il risanamento del sito archeologico in un’area critica.

Non sono mancate vibrate polemiche all’annuncio della nomina del nuovo direttore: terremoto nel consiglio scientifico del parco, con le dimissioni di due dei 4 componenti, gli studiosi Stefano De Caro ed Irene Bragantini. «Con decisione irrevocabile ed effetto immediato - riporta l'ANSA stralci della lettera inviata proprio a Osanna - abbiamo deciso di dare le dimissioni. Con vivo disappunto, riteniamo non sussistano le condizioni minime per collaborare con il suo successore».

La replica di Osanna non si è fatta attendere: «Francamente non capisco la polemica. Zuchtriegel ha un curriculum scientifico eccellente, a Paestum ha fatto benissimo e a Pompei assicurerà una gestione del sito in piena continuità con quanto fatto da me in questi ultimi anni per il grande progetto; il fatto che Zuchtriegel abbia appena quarant'anni - aggiunge - non penso possa essere un motivo per non ritenerlo all'altezza. Anzi, credo che sia un valore ed un grande segnale di apertura verso le nuove generazioni».

«Pompei è una storia di rinascita e riscatto e oggi è un modello per tutta Europa per la capacità di spesa dei fondi europei e per l'accoglienza. Oggi si scava, si fanno ritrovamenti straordinari, si aumentano i servizi, c'è un percorso che ha eliminato tutte le barriere architettoniche, si fa musica di grandissima qualità nei luoghi che possono ospitarla e potrei continuare - ha precisato il ministro Franceschini -. Quando Osanna ha assunto la direzione dei Musei del Mibact abbiamo avviato una selezione internazionale, come è previsto dalle norme di legge e che ha profondamente cambiato il sistema museale italiano, alla quale hanno partecipato 44 persone e la commissione di altissimo livello presieduta da Marta Cartabia, come presidente della Corte Costituzionale che ha completato i lavori prima dell'incarico di ministro della Giustizia, ha selezionato una terna che mi è stata sottoposta e io ho scelto Gabriel Zuchtriegel, tedesco che oggi è cittadino italiano. L'ho scelto non solo per il curriculum ma anche per i buoni risultati: in questi anni ha cambiato Paestum non meno di quanto sia stata cambiata Pompei. E' la prova che quando in Italia decidiamo di rimboccarci le maniche e cambiare le cose ci riusciamo e bene».



