Situazione autostrade Liguria, blocchi già previsti fino al 2022

I 40 giorni di chiusura dalla galleria Monte Galletto Sinistra, sulla A7 fino al 9 aprile, stanno creando un danno di circa 25 milioni agli autotrasportatori. Sale così il conto di 316 milioni del caos ligure da dicembre 2019 a luglio 2020. Considerando anche tutte le altre attività, si arriva al miliardo chiesto dalle principali categorie economiche della Liguria, Confindustria e Camera di commercio di Genova in testa, al ministero delle Infrastrutture (Mims). Non finirà qui: il pluridecennale degrado delle autostrade richiede un decennio di cantieri e disagi.

Il rosario dei cantieri

Sacrifici inevitabili, mitigati da modulazioni dei lavori: usciamo dall’emergenza delle chiusure improvvise imposte dalle ispezioni del 2020 ed entriamo nella fase dei cantieri “veri”. Che saranno anche sospesi nella stagione turistica quando possibile. E ora Aspi (Autostrade per l’Italia) ha un sistema di monitoraggio condiviso col Mims che fissa standard all’avanguardia. In Liguria, Aspi spenderà circa 2 miliardi in questo decennio e finora, solo in gallerie, ha speso 173 milioni. Di qui a fine anno, concentrerà gli interventi in A26, mentre in A7 i disagi rilevanti stanno per finire; A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante andranno in calare.

Ma nuovi fronti si stanno aprendo sul resto della rete, gestito da Astm (Gavio). Sull’A10 Savona-Ventimiglia ci sono adeguamenti e ispezioni nelle gallerie e a maggio si partirà con l’adeguamento antisismico dei viadotti. Prosegue la sostituzione delle barriere di sicurezza (per 138 milioni), giunta circa a metà e con fine prevista entro il 2028.

Fino ad allora si rischiano provvedimenti del Mims: paradossalmente non c’è un pieno obbligo giuridico di cambiare le barriere antecedenti al 1992, ma il ministero, per ridurre i rischi di cedimento in caso di urto di camion, può imporre limiti di velocità molto bassi ai mezzi pesanti su tratti che sovrastano abitati o altre strade (è ciò che si rischia anche in Sicilia).

Anche i cantieri creano rischi negli abitati: martedì per il vento parti di ponteggio sono cadute dal viadotto Bisagno dell’A12. La Pavimental (Aspi) ha rescisso il contratto con l’azienda che stava eseguendo i lavori.