«Situazione complicata, serve un Piano Marshall per superare la crisi» Attilio Ventura, l'ex presidente di Borsa Italiana: «Con i tassi a zero non ci sono alternative alle azioni»

«Avanti con determinazione, ma con un piede sul freno». Attilio Ventura, ex agente di cambio, ultimo presidente della Borsa italiana prima della privatizzazione e fondatore di Banca Leonardo, ne ha viste tante nella sua lunga esperienza professionale sui mercati. La Borsa è crollata da quando è scoppiato il caso del coronavirus in Occidente, ma lui conserva l’ottimismo. Perché – dice – dove investi quando i tassi sono negativi? «Le Borse sono guidate dai tassi, che sono in gran parte negativi, e quindi si comprano azioni perché non ci sono alternative. In Piazza Affari ci sono ottime aziende che rendono il 9% e tu impieghi capitali a tasso zero? Non ha senso».

Eppure Piazza Affari è al centro della bufera.

Vero che è andata male negli ultimi giorni, ma come le altre Borse. E poi non dimentichiamo che lo scorso anno la Borsa di Milano ha avuto la miglior performance in Europa.

Mal comune in questo caso non è mezzo gaudio. Dove vede il bicchiere mezzo pieno?

Bisogna guardare alle tre macro-aree. Negli Usa Wall Street è sempre salita nell’anno delle elezioni. Donald Trump per essere riconfermato nel mandato abbasserà ancora i tassi - la Fed ha già cominciato a farlo - e varerà una manovra fiscale espansiva. La Cina al momento sembra un po’ fuorigioco, ma lì è il “capo” – il presidente – a prendersi tutte le responsabilità di quello che succede. Mi aspetto perciò che autorizzi una gigantesca iniezione di liquidità per sostenere la ripresa. In Europa siamo l’anello debole, perché sembra partita da qui la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, ma i problemi stanno rapidamente arrivando anche in altri Paesi. È il momento di dimostrare che l’Europa è unita sia di fronte all’emergenza virus, sia di fronte all’emergenza umanitaria dei migranti che arrivano dalla Turchia. Occorre aumentare la spesa di bilancio che oggi è all’1% del Pil dell’eurozona, promuovere una sorta di “piano” Marshall, una manovra espansiva che sia coordinata e omogenea. È il momento di varare un piano investimenti di ampio respiro, anche per gestire i processi di trasformazione tecnologica come per esempio la transazione all'energia verde.