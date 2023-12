Six Senses, Roma

Sculture in origami che rappresentano renne, regali e Babbo Natale, pinetti in legno di varie fogge sparsi nella lobby e un grande abete (vero) a cui sono appesi omini, casette, cuori di pan di zenzero e piccole composizioni di frutta essiccata in casa: l’allestimento firmato dall’architetto Giampiero Panepinto segue la filosofia del nuovo hotel Six Senses, primo hotel di città del gruppo ispirato a un lifestyle naturale e di benessere.

Anche le attività del periodo natalizio sono in tema, con un calendario di workshop nell’Earth Lab dedicati alla sostenibilità, al wellness e al buon cibo e la merenda, ogni pomeriggio alle 17.30, con vin brulè e frittelle di mele. Gli appuntamenti culinari, sono i classici: la cena della vigilia, il pranzo del 25 dicembre, il cenone di Capodanno e il brunch del primo dell’anno.