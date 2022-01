Ascolta la versione audio dell'articolo

Agli investitori internazionali, dopo Puglia e Sicilia, adesso fa gola la Sardegna. Soprattutto sul fronte ospitalità. Sixth Street sbarca in Costa Smeralda. La società di investimento, leader a livello internazionale con oltre 60 miliardi di dollari di asset in gestione, ha finalizzato l'acquisizione, in Costa Smeralda del “Le Palme Hotel & Resort”. Una struttura di pregio situata in Gallura, nella Sardegna nord orientale, tra Liscia di Vacca e Porto Cervo composta da 92 camere d'albergo.

Non solo, all'interno del compendio che sorge in un’area in cui il mare incontaminato si sposa con la macchia mediterranea che arriva sino all’area di balneazione, anche una spiaggia privata, un lago, un giardino, un ristorante e una piscina.

L'acquisizione sancisce l'ingresso di Sixth Street (in partnership con la società di consulenza finanziaria indipendente Eidos Partners) nel settore hotellerie e resort in Italia e fa seguito all’acquisizione di cinque hotel in Spagna nel dicembre 2021.

L'azione di Eidos Partners (che fornisce servizi di consulenza finanziaria indipendente dal suo ufficio di Milano ad aziende, imprenditori, istituzioni finanziarie, fondi pensione, istituzioni pubbliche, investitori istituzionali, inclusi fondi di private equity, hedge fund e family office) sarà quella di asset manager operativo mentre Sixth Street (fondata nel 2009, Sixth Street ha più di 350 persone impiegate nel team, tra cui oltre 180 professionisti dell’investimento in tutto il mondo) ed Eidos riqualificheranno completamente la proprietà di 17.000 metri quadrati in un resort a cinque stelle extra lusso.

Il nuovo investimento si aggiunge al portfolio italiano di Sixth Street che include i settori logistica, uffici, residenziale, alloggi per studenti, infrastrutture di telecomunicazione e ora l'asset nel campo dell'hospitality.