Skincare, Shiseido e il principio della circolazione positiva

Il flusso sanguigno dà vita alla pelle. Ogni vaso trasporta ossigeno, sostanze nutritive e cellule immunitarie. Inoltre regola la pressione e la temperatura della pelle. Quando la circolazione è ottimale, la pelle appare forte, resistente e perfettamente sana. Stimolarla, in particolare attraverso il massaggio,migliora la luminosità e la texture della pelle. Dunque esiste un legame tra la rete vascolare e l’invecchiamento cutaneo. Questi risultati hanno incoraggiato i laboratori Shiseido a studiare per oltre vent’anni questo fenomeno.

Vent’anni di ricerca

La passione dei ricercatori Shiseido per questo tema è nata nel 2000, quando hanno cominciato a condurre i primi studi insieme al Cutaneous Biology Research Center (CBRC), creato in partnership con il Massachusetts General Hospital e la Harvard Medical School. Questi studi si sono concentrati in particolare sui capillari, quei micro-vasi strategicamente localizzati negli strati superiori del derma, al confine con l’epidermide che irrigano continuamente.

La ricerca Shiseido si è concentrata inizialmente sui vasi anomali e sui loro effetti sulla qualità della pelle. Già nel 2002 il marchio giapponese ha rivelato l’impatto dei raggi UV sui vasi sanguigni. L'eccessiva esposizione ai raggi UV aumenta la produzione di VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), una molecola segnale che induce la creazione di nuovi vasi anomali associati a un accumulo di cellule infiammatorie. Queste ultime causano il rilascio di enzimi che danneggiano le fibre di supporto, come l’elastasi. Di conseguenza, i segni dell’invecchiamento, comprese le rughe, appaiono prematuramente.



Nel 2009, una nuova partnership con la Seoul University College of Medicine ha permesso di migliorare il livello di conoscenza in questo settore. La collaborazione si è concentrata sull’impatto del passare del tempo sul declino dei vasi sanguigni. Si è così scoperto che dai 40 anni i vasi iniziano a mostrare più segni di deterioramento. Questo è collegato a una diminuzione dei recettori TIE-2 espressa sulla superficie delle pareti vascolari e coinvolta nella loro coesione ottimale. Questo fenomeno porta a un’eccessiva perdita di vasi, che priva la pelle di nutrienti essenziali.

In seguito, nel 2017, Shiseido ha fatto squadra con la University of Anjou (Corea del Sud) per spingersi oltre i confini della ricerca con nuove strumentazioni. La tecnologia OCT (Optical Coherence Tomography), ad esempio, ha permesso di studiare in vivo l'intera rete vascolare del derma per la prima volta. Questo approccio senza precedenti ha sottolineato il legame tra i raggi UV, il deterioramento della rete capillare e la comparsa di irregolarità nella pigmentazione. L’eccesso di produzione di VEGF-A induce malformazioni nella rete che accelerano il rilascio di un fattore che innesca la produzione di melanina.