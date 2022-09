Skipass, conto salato: il caro bollette già nei listini e i prezzi balzano fino al 13%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Listini roventi in vista della prossima stagione sciistica, con rincari a doppia cifra sia per gli skipass sia per il soggiorno in hotel. Per i primi gli aumenti sono intorno al 10%, allineati all’inflazione ma mai come quest’anno viene lasciata aperta la possibilità di adeguamenti. Infatti quel +10% non copre gli aumenti della componente energetica. Così le società proprietarie degli impianti di risalita evidenziano sui siti la possibilità di adeguamenti con la formula «i prezzi potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale». Clausola contrattuale che un domani potrebbe permettere di adeguare i prezzi degli skipass ai nuovi rincari dell’energia.

La crisi energetica ha reso quantomai complesso fissare i listini degli skipass che negli anni scorsi venivano pubblicati a luglio-agosto. «È servito più tempo – premette Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski – per monitorare il trend di inflazione, materie prime, luce e gas. L’incognita è semplice. Quali saranno i costi il 24 dicembre o il 4 febbraio?». Le continue turbolenze sui mercati rendono impossibile preparare i budget attendibili rispetto al settembre 2021 quanto il megawattora era a 20 euro mentre ieri ad Amsterdam era sceso a circa 195 euro dopo il record di fine agosto a quota 339 euro.

Costi che, sommati a quelli del gasolio, dei generi alimentari, del gas e della luce rischiano di affossare l’industria della neve con hotel, bar e ristoranti, trasporti, commercio locale e scuole di sci.

AUMENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI LOCALITÀ

Rincari per gli hotel

L’industria della montagna in estate fissa i listini degli skipass per poi offrire ai tour operator, per esempio, i pacchetti “soggiorno più skipass”. Questo inverno il soggiorno sarà inevitabilmente più costoso, con un range di rincari al momento indicati tra il 20 e il 30%, a causa delle maggiori spese per il riscaldamento e la ristorazione. «Da mesi – avverte Gherardo Manaigo, titolare dell’Hotel de la Poste a Cortina d’Ampezzo – abbiamo aumentato le tariffe del 18% e questo rincaro non sarà sufficiente per superare il prossimo inverno. Mi sono confrontato con altri colleghi e sembra unanime che saremo costretti ad aumentare le tariffe, scoraggiando in mercato interno. Al momento le sole prenotazioni per l’inverno sono di stranieri».

È comunque un braccio di ferro tra la necessità di riscaldare gli ambienti interni e il dover mantenere le tariffe a un livello accettabile e accessibile per la clientela italiana perché mai come quest’anno la vacanza sulla neve rischia di essere una di quelle attività facilmente sacrificabile in caso di necessità. Inoltre l’industria dell’ospitalità italiana non deve perdere di vista la competitività verso altre destinazioni alpine, in primis quelle di Germania, Austria, Francia e Slovenia. Come se non bastasse si prospetta ulteriormente difficile la situazione per quegli albergatori che in primavera hanno venduto con la formula «vuoto per pieno» l’occupazione delle strutture ai tour operator. Questi soggiorni sono stati venduti a delle quotazioni che oggi sono da sottocosto perché non coprono i nuovi costi fissi. E questi imprenditori dovranno offrire i livelli di servizio concordati con il tour operator.