Skipass, rincari fino al 25%. L’inchiesta sul Rapporto Centro di dicembre

Spinti dal caro energia, con l'inflazione che ormai cresce a doppia cifra, gli organizzatori delle principali stazioni sciistiche del centro Italia sono costretti a ritoccare all'insù i prezzi degli skipass fino anche al 25%. Anche se non mancano eccezioni, con gestori che preferiscono non scaricare i rincari sui consumatori, per conquistare nuovi clienti. È questo il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 23 dicembre e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Formazione

Tra le inchieste di questo numero, la mappa delle 25 Its Academy in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Progetti di formazione fondamentali per le imprese, che vanno dalle tecnologie immersive alla fabbrica intelligente. Passando per metaverso, realtà virtuale, cybersecurity, gaming. Sempre in tema di imprese, decolla lo sportello di customer care per l'attrazione degli investimenti delle multinazionali all’interno di Invest in Lazio, il programma per l’attrazione e il mantenimento di investimenti produttivi, il cui front office è all’interno di Lazio Innova, la struttura della Regione per la promozione delle imprese.

Le interviste

Tra le interviste in esclusiva, quella all’ad di Telsy e chief public affairs & security officer di Tim, Eugenio Santagata. Roma per Telsy, azienda di cybersecurity del gruppo Tim, è un polo fondamentale, per collaborazione con imprese e università. Nel futuro della società che, secondo i piani di Tim, confluirà nella newco Tim Enterprise assieme a cloud e IoT, c’è l’incremento del fatturato.