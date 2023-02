La Skoda Enyaq iV con 49.568 unità + 12% è la sesta vettura elettrica più vendute in Europa nel 2022 dispone sotto il pavimento di batterie di capacità differente in base alla versione: si va da 58 a 77,1 kWh e di conseguenza varia l'autonomia, arrivando a superare i 500 km. A cambiare è anche la potenza del motore elettrico da 179 o 204 cv. Ma c’è anche una variante 4x4, la 80x con una seconda unità a corrente da 61 cv collegata alle ruote anteriori. Le 60 accettano una corrente di ricarica fino a 120 kW dalle colonnine a corrente continua, le 80 fino a 135 kW. L'abitacolo della Skoda Enyaq iV, omologato per cinque persone, è decisamente spazioso, oltre che ben rifinito.

