Skoda, 3 modelli elettrici entro il 2030

Skoda ha presentato la nuova strategia aziendale battezzata Next Level - Škoda Strategy 2030. Basata sui risultati ottenuti della precedente Strategia 2025, annuncia l'arrivo di 3 modelli elettrici entro i prossimi nove anni e la volontà di diventare il marchio europeo più venduto in India, Russia e Nord Africa.

A questo si aggiunge il ruolo principale della Repubblica Ceca, pronta ad essere trasformata in un hub dell'elettro-mobilità, ad una maggiore attenzione alla diversità e ai margini industriali.



Next Level - Škoda Strategy 2030

La nuova visione è “Aiuteremo il mondo a vivere in modo più intelligente”, e la nuova missione è “Una mobilità moderna e accessibile, con tutto ciò di cui hai bisogno e le sorprese che ami”. Allo stesso tempo, Skoda si impegna a rispettare i collaudati valori di marchio: “semplificare”, “essere umani” e “sorprendere”. La Next Level - Škoda Strategy 2030 si concentra su tre priorità, riassunte sotto le parole “Expand” (espandere), “Explore” (esplorare) ed “Engage” (impegno). L’obiettivo principale della priorità “Expand” è trasformare Škoda in uno dei cinque brand automobilistici più venduti in Europa. Questo obiettivo sarà raggiunto rafforzando ulteriormente la posizione nei segmenti entry-level. Inoltre, il portafoglio sarà ampliato per includere almeno altri tre modelli completamente elettrici entro il 2030, che saranno tutti posizionati sotto a Enyaq iV, sia in termini di prezzo sia di dimensioni. Il marchio ceco punta a una quota di modelli completamente elettrici del 50-70% in Europa, a seconda degli sviluppi del mercato.



La Repubblica Ceca diventerà un polo dell’elettro-mobilità

La Repubblica Ceca resterà fondamentale nello sviluppo dell'elettro-mobilità firmata Skoda. Nello specifico, entro il 2030 verranno prodotti componentistica per veicoli elettrificati o veicoli elettrici in tutti e tre gli stabilimenti boemi: Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí. Oggi vengono prodotte batterie ad alta tensione da trazione per i modelli ibridi plug-in Superb iV e Octavia iV e per altri modelli del gruppo. A inizio 2022, a Mladá Boleslav verrà lanciata la produzione dei sistemi batteria Meb per Enyaq iV.



Obiettivo India, Russia e Nord Africa

Con “Explore” Skoda vuole diventare entro il 2030 il principale produttore automobilistico europeo nei mercati di India, Russia e Nord Africa. Ciò si tradurrà in un potenziale di vendita globale di 1,5 milioni di unità l’anno. Škoda è responsabile di queste regioni all’interno del Gruppo Volkswagen. La produzione del suv compatto Kushaq - il primo modello a essere sviluppato per il mercato indiano nell’ambito del progetto India 2.0 - è iniziata da poco e a medio termine sarà offerto anche in altri mercati emergenti.



Funzionalità digitale

La terza priorità, “Engage”, comprende obiettivi specifici per le aree dell’esperienza digitale del Cliente, della sostenibilità, della diversità, dell’istruzione e formazione. Tra le altre cose, la Casa boema intende diventare il punto di riferimento per una User Experience semplicemente intelligente. Ogni Cliente dovrà essere in grado di utilizzare una vettura Skoda o un servizio in modo intuitivo da subito. Uno dei primi progetti è PowerPass, che rende la ricarica di un modello elettrico semplice e comoda. Sarà disponibile in oltre 30 mercati e potrà essere utilizzato in più di 210.000 punti di ricarica in Europa. Allo stesso tempo, anche l’acquisto di una vettura boema diventerà un’esperienza ancora più semplice. per esempio, l’azienda sta espandendo il suo concetto di showroom virtuale e si è posta l’obiettivo di vendere online una vettura su cinque già nel 2025. I clienti di Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca possono già utilizzare questa possibilità.