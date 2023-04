Skoda 66.529 immatricolazioni

Skoda conquista la settima posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 66.529 immatricolazioni contro le 44.345 del 2022 e facendo registrare una crescita del 50%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Skoda ha raggiunto a marzo 2023 il 4,7% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 29% passando da 130.456 a 168.339 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca la Skoda Octavia. La quarta generazione di Octavia, interamente riprogettata, ha rappresentato un punto di svolta per Škoda che alza l’asticella in termini di design, sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività. A fronte di misure sostanzialmente invariate rispetto a quelle della passata generazione, Octavia sfoggia ora un design inedito, più coinvolgente e personale, che non intacca le apprezzate doti del modello: abitabilità interna ai vertici del segmento ed eccezionale capacità di carico. L’Octavia è la più tecnologica e connessa di sempre, grazie a inedite dotazioni e sistemi in grado di migliorare tanto la sicurezza attiva quanto il comfort a bordo. Il nuovo infotainment MIB 3 sfrutta uno schermo touch da 10” glass-design, posizionato ora in posizione sopraelevata sulla plancia. Immediatamente sotto il display è collocato il touch-slider, l’innovativa barra con cui è possibile regolare il volume audio o gestire lo zoom delle mappe in maniera più semplice durante la guida.

