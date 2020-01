Skoda Citigo-e iV

La Citigo-e iV è la prima Skoda di serie con motore elettrico, non è solo un'auto alimentata esclusivamente a batteria, ma è anche totalmente a emissioni locali zero. La batteria agli ioni di litio che l'equipèaggia consente un'autonomia massima di 260 km. L'auto così attrezzata è pensata soprattutto per l'impiego nelle grandi città. Il listino prezzi della Skoda Citigo parte da 22.300 euro, ma la vettura è offerta in promozione a partire da 19.900 euro nella versione Style, un prezzo che potrebbe ulteriormente scendere grazie alla rottamazione e agli incentivi ai quali potrebbe accedere.