Skoda Enjaq con 5.949 unità

E’ la prima suv elettrica della Skoda e nasce sulla stessa piattaforma delle Volkswagen ID.3 e ID.4 che dispone sotto al pavimento di batterie di capacità differente in base alla versione: si va da 51,7 a 77,1 kWh e di conseguenza l’autonomia varia parecchio, arrivando nel caso più favorevole a superare i 500 km. A cambiare è anche la potenza del motore elettrico, da 148, 179 o 204 cv che è posteriore come la trazione della vettura. L’abitacolo che è per cinque persone, è spazioso, oltre che bene rifinito. Ampio il bagagliaio con 585 litri di capacità minima. Della Enyaq si apprezza il confort e silenziosa con sospensioni in grado di filtrare bene le asperità. L’elevato peso non invoglia ad un’andatura troppo spinta. In compenso, nelle manovre si apprezza il ridotto raggio di sterzata per un’auto lunga 467 cm.

