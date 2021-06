Skoda Enyaq 80 iV un'autonomia di 537 km

La Skoda Enyaq ha segnato un vero e proprio spartiacque nel cammino del costruttore ceco. Realizzata sulla piattaforma MEB, dunque con la stessa meccanica modulare della Volkswagen a batteria, la Enyaq ha conquistato subito diversi consensi sia per lo stile, ma anche per gli ingombri e in generale per le apprezzate soluzioni clever, senza contare poi per la sua autonomia. La versione 80 iV non a caso è in grado di percorrere fino 537 km un risultato di assoluto prestigio a livello assoluto che la rende competitiva sul mercato.

