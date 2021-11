Con Enyaq iV inizia per Škoda un nuovo e fondamentale capitolo della propria storia. Il SUV 100% elettrico, primo prodotto a zero emissioni della Casa boema, è pensato per muoversi con la stessa disinvoltura in contesti urbani e nei viaggi a più ampio respiro, offrendo a conducente e passeggeri un'abitabilità di riferimento, aiutata anche dal pianale piatto. La dotazione riflette questa vocazione all'utilizzo quotidiano in contesti diversi e, come è tipico per ogni Škoda, mette a disposizione importanti dotazioni di sicurezza e connettività comprese nel prezzo. Il pacchetto Infotainment Plus porta al debutto su un modello Škoda l'Head Up Display con tecnologia di realtà aumentata. Il dispositivo crea due aree di proiezione sul parabrezza, nel campo visivo diretto del conducente. Per affrontare i climi più freddi, Enyaq iV può essere dotato di pompa di calore che permette di ridurre fino al 30% i consumi di elettricità per il riscaldamento dell'abitacolo. Il suv accetta la ricarica fino a 100 kW per la batteria da 62 kWh e fino a 125 kW per quella da 82 kWh. In ricarica veloce la batteria più capiente passa dal 5% all'80% in soli 38 minuti. Nel dettaglio la Skoda Enyaq iV Enyaq iV 80 è lunga 465 cm, larga 188 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 585 a 1.710 litri. Nella versione Enyaq iV 80 costa 45.900 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 150 kW/104 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm . La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.293 kg.



