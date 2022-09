Il nuovo suv elettrico ceco è basato sulla piattaforma modulare elettrificata Meb del Gruppo Volkswagen, la stessa da cui nascono modelli come Audi Q4 e Volkswagen ID.3. Le dimensioni della Skoda Enyaq Coupé sono pari ad una lunghezza di 4,653 mm e una larghezza di 1,879 mm. La sua altezza è di 1,622 mm mentre il passo misura 2,765 mm. Le nuove linee sportive garantiscono un'aerodinamica di riferimento, con un coefficiente aerodinamico (cd) di 0.234. I cerchi in lega possono arrivare fino a 21 pollici. Il lancio della coupé vede anche due nuove colorazioni che si aggiungono alla gamma Enyaq iV: l'Arancio Sunset metallizzato e il Grigio Graphite metallizzato, che sostituisce il Grigio Quarzo metallizzato. Il colore Verde Mamba è proposto esclusivamente per la versione RS iV. Esteticamente la versione coupé si caratterizza a partire dal paraurti anteriore, per poi cambiare profondamente dal montante centrale fino alla coda. Il tetto panoramico in vetro oscurato (di serie e il più grande mai montato su una Skoda), si sviluppa sull'intera superficie del tetto e si collega senza soluzione di continuità al lunotto allungato. Il nuovo suv elettrico è disponibile in quattro livelli di potenza: Enyaq Coupé iV 60 a trazione posteriore equipaggiata con una batteria da 58 kWh netti e una potenza di 132 kW. Enyaq Coupé iV 80 a trazione posteriore ed eroga 150 kW (204 cavalli) e grazie alla sua batteria da 77 kWh arriva fino a 545 km di autonomia con omologazione Wltp; Enyaq Coupé iV 80x con batteria da 77 kWh, trazione integrale e 195 kW (265 cavalli) di potenza; Enyaq Coupé Rs iV arriva fino a 220 kW, trazione integrale, batteria da 77 kWh e una coppia massima di 460 Nm.

