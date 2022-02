Skoda Enyaq Coupé iV, tutto quello che c'è da sapere sul suv elettrico sportivo

Interni Skoda Enyaq Coupé

La gamma di equipaggiamenti di serie di Enyaq Coupé iV include il Digital Cockpit con uno schermo da 5,3 pollici e lo schermo touchscreen centrale da 13 pollici, che offre accesso al sistema di infotainment e a tutte le funzionalità del veicolo. Tutti le versioni montano di serie Climatronic bizona, volante multifunzione con pulsanti di controllo e rotori zigrinati per una gestione intuitiva, e il pulsante di avviamento senza chiavi Kessy Go. I modelli dalla batteria più grande dispongono anche del volante riscaldabile con palette per regolare il livello di recupero dell'energia. A bordo ritroviamo le “Design Selection”, a cui si aggiunge la variante Loft.

ENYAQ COUPÉ iV, spazio a bordo e baule

Nonostante la linea spiovente del tetto, lo spazio per la testa è uguale a quello di Octavia Wagon. Il bagagliaio ha una capacità di 570 litri e, grazie alla soglia di carico bassa e al portellone posteriore elettrico, è facilmente accessibile anche sfruttando la funzionalità “virtual pedal”, che consente di aprire il bagagliaio con il solo movimento del piede.

Tempi di ricarica

La batteria più grande, da 82 kWh, può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 29 minuti. A casa la versione coupé può essere comodamente ricaricata durante la notte in sei/otto ore utilizzando un wall box Skoda iV Charger a corrente alternata, in grado di erogare fino a 11 kW. Per fare rifornimento in un punto di ricarica pubblico a corrente alternata con la stessa potenza massima ci vorrà più o meno lo stesso tempo. La nuova coupé elettrica è dotata di un cavo di ricarica Mode 3 per la ricarica pubblica di serie e può essere ricaricata a casa con potenza di 2,3 kW usando una tradizionale presa domestica da 230 volt e il cavo Mode 2 disponibile come accessorio. Un adattatore CEE consente di ricaricare fino a 11 kW con una presa da 400 volt, mentre un adattatore Schuko permette di ricaricare con prese domestiche.

Adas, luci e accessori

La nuova Skoda Enyaq Coupé dispone di un head-up display con realtà aumentata, fari full-LED Matrix e un alto livello di sicurezza passiva, che impiega fino a nove airbag. Il Travel Assistant 2.5 fornisce supporto per i movimenti longitudinali e laterali, mentre altri intelligenti sistemi di assistenza avvertono di potenziali collisioni o rendono più comodo il parcheggio. L’head-up display fornisce al guidatore informazioni ancora più mirate per non distogliere lo sguardo dalla strada, mentre i fari full-LED Matrix offrono maggiore sicurezza quando la visibilità è scarsa, permettendo al guidatore di lasciare sempre accesi gli abbaglianti.

Ecosistema Skoda

L'ecosistema Skoda iV e Powerpass offrono accesso a 260.000 punti di ricarica in Europa, usando solamente una carta. Il marchio ceco supporta la comoda ricarica a casa offrendo i propri wall box, per i quali è disponibile un servizio di installazione aggiuntivo.