Skoda Enyaq, dimensioni e stile

Il nuovo Enyaq iV è lungo 4.649 millimetri, largo 1.879 millimetri e alto 1.616 millimetri. Il passo di 2.765 millimetri e l'assenza del tunnel centrale lo rendono estremamente spazioso e con ampio spazio per le ginocchia nei sedili posteriori. Il bagagliaio ha una capacità di 585litri. Tra le novità arriva la calandra sporgente con Crystal Face. A partire dalla versione Enyaq 80 iV, 130 Led illuminano le alette verticali mentre una striscia orizzontale illumina la calandra Skoda. La Crystal Face è dotata di una funzione animata Coming/Leaving Home, che insieme ai moduli Led degli abbaglianti e gli anabbaglianti, ai fari full Led Matrix e alle luci diurne riproduce un effetto di benvenuto. Anche i fari posteriori full Led comprendono un'area cristallina che, in combinazione con gli indicatori di direzione dinamici, dà vita a una funzione animata Coming/Leaving Home, che si attiva quando il veicolo viene aperto o chiuso in condizioni di visibilità ridotta. Il portellone, caratterizzato dalla scritta Skoda realizzata a singole lettere in posizione centrale e in rilievo, è incorniciato da uno spoiler nero opaco sul tetto e un paraurti posteriore con diffusore grigio. A richiesta, è disponibile anche il tettuccio panoramico. Per un tocco in contrasto in più, è possibile scegliere i mancorrenti al tetto, i profili dei finestrini e la cornice della calandra in versione cromata, nero opaco o lucido scintillante. La gamma di colori include due vernici opache e sette metallizzate. Mentre la Enyaq 50 iV è dotata di serie di cerchi in acciaio da18'', tutti gli altri modelli montano cerchi in lega. Nel complesso, è possibile scegliere tra otto set di ruote con diametro da 18 a 21''.