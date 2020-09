Skoda Enyaq Founders Edition

Nel 2020 Skoda festeggia il suo 125° anniversario e, per ricordare la fondazione dell'azienda, avvenuta nel 1895 da parte di Václav Laurin e Václav Klement, ha deciso di lanciare una speciale Founders Edition del nuovo Skoda Enyaq iV. La versione speciale pluriaccessoriata del suv elettrico sarà prodotta in soli 1.895 esemplari. Una targhetta con il numero progressivo dell'edizione sul volante multifunzione in pelle documenterà l'appartenenza del veicolo a questa esclusiva versione in edizione limitata e pluriaccessoriata. Chi vorrà ordinare la Founders Edition potrà scegliere tra Enyaq 60 iV e Enyaq 80 iV con cerchi in lega Aquarius da 21” nei colori Nero Tulipano Metallizzato e Grigio Artico Metallizzato. Entrambi i modelli sono dotati di serie della Crystal Face e di paraurti dal look sportivo. Le cornici della calandra Skoda, dei cristalli e i mancorrenti al tetto sono anche questi in nero lucido, come il diffusore del paraurti posteriore. La scritta sul portellone posteriore è in nero e sul parafango anteriore è presente una targhetta speciale che identifica la Founders Edition. All'interno la Design Selection ecoSuite prevede listelli decorativi laccati e la plancia bicolore. I sedili sono quelli in pelle color cognac previsti per ecoSuite, con cuciture in contrasto in color pietra. I tappetini neri sono contornati da un profilo color cognac. In alternativa è possibile scegliere anche rivestimenti in pelle nera con elementi a contrasto color cognac.