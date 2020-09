Skoda Enyaq iV, ecco il primo suv elettrico della casa boema

Skoda Enyaq iV, tutte le foto del nuovo suv elettrico Photogallery21 foto Visualizza

Ci sono poi altre due versioni a due ruote motrici: da 132 kW e 150 kW, quest'ultima con un'autonomia di 510 km. Quelle a trazione integrale hanno 195 kW (0-100 km/h in 6,9 s.) e oppure i 225 kW (con 460 Nm di coppia) della sportiva RS, l'unica con il limitatore a 180 km/h, e con uno 0-100 km/h in 6,2 s. Per la ricarica sono previste potenze fino a 11 kW in corrente alternata e da 50 a 125 kW in corrente continua. In quest'ultimo caso ci vogliono 38 minuti per passare dal 5 all'80% presso una colonnina Ionity ultraveloce, inclusa nelle 195mila accessibili in tutta Europa tramite la scheda di pagamento MySkoda Powerpass.La nuova Skoda Enyaq al lancio avrà anche la Founders Edition, prodotta in 1.895 unità, come l'anno in cui Vaclav Laurin e Vaclav Klement misero le basi per quella che allora era una fabbrica di bicilette e oggi, a 125 anni dalla nascita, è un costruttore di automobili presente in oltre 100 mercati con 1,24 milioni di auto consegnate nel 2019.

Entro il 2022 saranno 10 i modelli elettrici e ibridi plug-in in gamma con la previsione che nel 2025 possano raccogliere il 25% di tutte le vendite di Skoda nel mondo. La Enyaq arriverà nei concessionari nella primavera del 2021 dunque non c'è ancora un listino, ma già da oggi potrà essere chiesta una prelazione che darà diritto, una volta formalizzato il contratto, alla consegna prioritaria dell'auto con due benefit: il caricatore a 125 kW e la tessera per la ricarica presso la rete Ionity.