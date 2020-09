Skoda Enyaq iV, un nuovo stile e un'autonomia di 340 km

L'elettrica del brand boemo rappresenta un punto di partenza sotto diversi aspetti, a partire dallo stile: il crossover porta all'esordio la rinnovata mascherina che è più eretta e ha la cornice maggiorata. Inoltre, si illumina: nelle versioni top, 130 Led fanno risplendere i listelli verticali e quello orizzonte. Se la mascherina è l'elemento più distintivo nel corto frontale della Skoda Enyaq iV, sono le scolpiture ed i ridotti vetri ad impreziosire la fiancata, che trasmette una certa impressione di dinamismo, complici le ruote di grandi dimensioni: per la versione base sono di 18”, ma le versioni più ricche le hanno da 19 a 21 pollici. E' offerta in cinque versioni. La base 50 iV, ha la trazione posteriore e il motore, da 148 cv e 220 Nm, sul medesimo asse: la casa dichiara 160 kmh di velocità massima e 11,4 secondi per lo 0-100. Le batterie di 55 kWh, dei quali 52 utilizzabili, assicurano 340 km di autonomia.

Tesla Model Y in vendita del 2021 in Europa con specifiche dedicate