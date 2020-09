Skoda Enyaq iV, sempre connessa

Il collegamento costante online tramite la eSim integrata permette di utilizzare numerose funzioni con supporto online. Le informazioni sul traffico, ad esempio, utilizzano anche i dati ottenuti online, a cui accede anche la funzione di navigazione per la pianificazione del percorso. Inoltre, tra i completi servizi online mobili di Skoda Connect sono presenti anche funzioni specifiche per i veicoli elettrici. Attraverso la Skoda Connect App o il portale web, il proprietario può controllare da remoto la ricarica della batteria, avviare il climatizzatore prima della partenza o memorizzare gli orari corrispondenti. La connessione a Internet, inoltre, permette anche di aggiornare le mappe di navigazione e i software del sistema “over the air”.