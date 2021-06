Skoda Enyaq iV traino fino a 1.000 kg

L’elettrica d’esordio di Skoda è riuscita bene al primo colpo: design di forte impatto, spazio a bordo notevole pur con dimensioni più contenute di una Kodiaq o una Octavia Wagon, qualità dei materiali e cura costruttiva da fare invidia a marchi altolocati. Una bella vetrina per il brand ceco che dà il via alle vendite della Enyaq iV il suv basato sulla piattaforma Meb a prezzi a partire da 35.950 euro e tre taglie di batteria. L’accumulatore per il primo contatto con la vettura è stato quello da 82 kWh, abbinato a un allestimento molto ricco. Il confort è di notevole spessore e le prestazioni sono più che discrete, ma non da record. Meglio ancora autonomia e consumi con la possibilità di percorrere fra i 390 e i 470 km circa, valori medio e urbano con ricarica in corrente continua che può arrivare fino a 125 kW, peraltro sfruttando le tariffe agevolate Ionity per un anno.

