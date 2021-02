Skoda Enyaq, prevendite aperte per il suv elettrico. Ecco quanto costa Il primo suv elettrico del marchio ceco è ordinabile di SImonluca Pini

Skoda Enyaq iV è ordinabile nelle concessionarie italiane. Primo suv elettrico prodotto dal marchio boemo e realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, punto di partenza delle future novità dei marchi del gruppo, la nuova Skoda Enyaq arriverà in concessionaria prima dell'estate. La nuova Skoda Enyaq sarà proposta in Italia inizialmente nelle varianti 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV con batteria da 82 kWh, a partire da circa 40mila euro (39.500 euro per la precisione). L'ulteriore offerta di varianti per batteria e trazione si completerà nel corso del 2021.

Skoda Enyaq, prezzi

Il prezzo della nuova Skoda Enyaq iV? Si parte da 39.500 euro per la variante 60 iV e la 80 iV è proposta a 46mila euro Inoltre, il suv boemo beneficia pienamente degli incentivi statali messi in campo a sostegno della mobilità a zero emissioni. In caso di rottamazione, lo sconto sul prezzo di listino arriva infatti a 10.000 euro. Mentre in assenza di rottamazione, l'incentivo scende a 6.000 euro. A questi, possono sommarsi gli eventuali incentivi a livello regionale.

Skoda Enyaq, autonomia

Enyaq 60 iV monta una batteria da 62 kWh (netti 58 kWh) e ha una potenza di 177 cavalli (132 kW). Il modello passa da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi mentre l'autonomia massima dichiarata nel ciclo Wltp è pari a 414 km. Enyaq 80 iV è dotato della batteria di maggior capacità da 82 kWh (77 kWh netti) e ha una potenza di 204 cavalli (150 kW). Il modello più potente scatta da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge l'autonomia massima di 537 km nel ciclo Wltp. Per entrambi, la trazione è posteriore e la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h.

