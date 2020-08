Skoda Enyaq sempre più vicino il lancio del crossover Ev

Prosegue l'avvicinamento al 1° settembre, giorno in cui sarà svelato il crossover elettrico Skoda Enyaq iV. Dopo i disegni degli interni ora è la volta della carrozzeria. Disegnata dal centro stile della Skoda, la Enyaq iV è un crossover lungo 465 cm, una via di mezzo tra un monovolume e un suv. Ha linee tese e superfici scolpite. Il frontale è caratterizzato da fari sottili ai lati della grande mascherina sporgente e chiusa. Nel complesso il muso appare decisamente grintoso per effetto soprattutto dei tanti spigoli e delle due grandi prese d'aria collocare ai lati del fascione. Dietro inoltre è molto personale.