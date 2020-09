Skoda Enyaq a trazione posteriore, autonomia fino a 510 km

Con Enyaq iV, Skoda punta su una soluzione di propulsione completamente nuova, che tuttavia attinge in parte alla storia dell'azienda: come per molti modelli del passato, anche il nuovo suv elettrico punta sulla trazione posteriore. Vanta un'autonomia massima di 510 km nel ciclo Wltp e una straordinaria rapidità di ricarica, con una potenza fino a 125 kW. Presso le stazioni di ricarica a corrente continua con una potenza corrispondente, la batteria da 82 kWh (con una capacità netta di 77 kWh) si ricarica dal 5 all'80% in soli 38minuti*. A casa, è possibile ricaricare comodamente Enyaq iV con le wallbox a corrente alternata fino a 11kW di energia, e il processo dura dalle sei alle otto ore in base al formato della batteria. Enyaq iV è dotato inoltre di un caricatore universale iV specifico, adatto a tutte le prese di ricarica.