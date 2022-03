Oltre 20 km al litro per la nuova Skoda Fabia. La quarta generazione di Fabia è stata completamente riprogettata sull'avanzata piattaforma Mqb-A0 del gruppo Volkswagen e spicca per l’inedito design, rinnovato nelle proporzioni e con evidenti richiami ai modelli più recenti in gamma. Le nuove proporzioni hanno consentito di aumentare l'abitabilità interna ed incrementare ancora la già ampia capacità di carico della generazione precedente. Con una volumetria minima di 380 litri, Fabia offre uno spazio di carico da categoria superiore. Abbattendo i sedili posteriori, il volume massimo di carico arriva a 1.190 litri. Il nuovo design ha permesso anche di raggiungere un valore record per quanto riguarda l'aerodinamica. Il Cx di 0,28, ottenuto anche attraverso specifici accorgimenti quali la carenatura del sottoscocca e una paratia di raffreddamento a controllo elettronico nel paraurti anteriore, influisce positivamente sia sul comfort di marcia sia sul contenimento di consumi ed emissioni. Nel dettaglio la Skoda Fabia 1.0 Mpi Evo Ambition è lunga 411 cm, larga 178 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 380 a 1.190 litri. Nella versione 1.0 Mpi Evo Ambition costa 16.900 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 48 kW/65 cavalli ed una coppia massima di 93 Nm a 3.700 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 104 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 15,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 179 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.122 kg.

