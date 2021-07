Skoda Fabia, debutta ad ottobre la nuova generazione. Intanto è partita la produzione a Mlada Boleslav

5' di lettura

La quarta generazione della Skoda Fabia debutterà ad ottobre e proprio nei giorni scorsi è stata avviata la produzione. Si tratta di un modello di importanza fondamentale per il brand visto che dal debutto nel 1999 ha venduto 4.5 milioni di unità. Rispetto alla terza generazione che era sul mercato dal 2014, le novità sono tante: dall'estetica fino ad arrivare alla piattaforma che è la nuova MQB-A0 già utilizzata per altre utilitarie del gruppo Vw come Audi A 1, Seat Ibiza e Volkswagen Polo. Una novità che fa sì che la Fabia offra dimensioni più generose. In dettaglio la lunghezza che è ora di 4,11 metri aumenta di 11 cm, mentre la larghezza di 1,78 metri cresce di 4,8 cm. L'altezza di 1,46 metri si riduce, invece, di 1 cm e, infine, il passo di 2,56 metri aumenta di 9,4 cm. Si parte con la berlina ma è confermata la familiare.

Lo stile riprende quello delle Skoda più recenti

L'aumento generale delle dimensioni non ha influenzato particolarmente le proporzioni della carrozzeria che sono simili a prima, ma che propone delle novità a livello di stile che abbiamo già potuto apprezzare nelle vetture più recenti presentate da Skoda, come il suv elettrico Enyaq iV. Ad esempio il frontale dominato dalla prominente mascherina con contorno cromato e feritoie nere, evolve nel disegno e ha dimensioni più importanti rispetto al passato. Dagli angoli della mascherina si diramano diverse nervature che vanno a dare dinamismo alla Fabia. A partire dai due lati superiori si sviluppano i proiettori con una firma luminosa a Led e sono anche full Led sugli allestimenti più ricchi.

Dettagli di stile alla base della funzionalità.

Ad evolvere è anche la fiancata, molto più mossa da varie nervature, come quella che partendo dallo spigolo dei fanali arriva fino al cofano anteriore o quella nella parte bassa della carrozzeria che, diramandosi quasi all'altezza del montante anteriore. Il montante C ha ora una base più larga e l'andamento evidenzia che ora il lunotto è leggermente più inclinato, con uno spoiler superiore più pronunciato. Dietro la più grande novità riguarda i fanali a Led che per la prima volta sono sviluppati in orizzontale e non in verticale come già visto sulla Volkswagen Polo ristilizzata di recente e anche sulla sorella la Scala. La soluzione da una vera l'impressione di sviluppo in larghezza della vettura.

Il Cx di 0,28 è quello migliore nel settore

L'aerodinamica della nuova Fabia è stata particolarmente curata, tanto che il coefficiente aerodinamico, il Cx risulta il migliore del segmento, con un valore di 0,28. Diversi sono gli accorgimenti per arrivare a questo risultato. Davanti le soluzioni laterali fanno in modo di far passare il flusso d'aria attorno al paraurti anteriore e alla larga dalle ruote anteriori per avere un flusso il meno turbolento possibile. Sempre davanti le alette della griglia sono attive e si aprono quando c'è bisogno di aria refrigerante per il motore. Sulla fiancata, gli specchietti sono modellati per assumere una formaaerodinamica e in coda lo spoiler indirizza i flussi d'aria. In opzione i cerchi carenati anti turbolenze.

Cambia la plancia: adesso più imponente

A bordo non passa inosservata oltre allo spazio in più la plancia che cambia radicalmente impostazione risultando meno imponente e seriosa rispetto al passato, soprattutto se si scelgono inserti colorati, come la fascia orizzontale che attraversa tutta la plancia. Al centro c'è il display dell'impianto multimediale, al di sotto del quale si trovano le bocchette del climatizzatore e la plancetta coi comandi del climatizzatore, il quale per la prima volta può essere automatico bizona e con le bocchette dedicate ai passeggeri posteriori. Disseminate per l'intero abitacolo ci potranno essere fino a 5 prese USB per la ricarica dei dispositivi elettronici a bordo predisposti per l'area posteriore. Tre diversi display a disposizione Il sistema infotelematico della nuova Fabia, a seconda dell'allestimento, ha tre diagonali diverse da 6.5 pollici, il modello base che comprende la radio DAB e quattro altoparlanti. Da 8 pollici che aggiunge la possibilità di sfruttare Apple CarPlay e Android Auto e i comandi bluetooth. Non mancano poi due ulteriori speaker nelle porte posteriori e, in opzione, la ricarica wireless. Infine da 9.2 pollici che include la navigazione che può avvenire online con la connessione garantita da una e-sim. Le mappe, sempre aggiornabili, si possono salvare su una memoria SSD da 64 gb. Sono poi inclusi l'hotspot e le gesture, mentre l'assistente vocale Laura previsto soltano sulla base di un richiesta aggiuntiva.