Skoda Fabia, debutta la versione sportiva Monte Carlo: ecco come è fatta

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Skoda arricchisce la quarta generazione di Fabia presentando la variante Monte Carlo. L'iconico nome, introdotto inizialmente in esclusiva per Fabia, dal 2011 è simbolo di sportività e celebra le numerose vittorie del brand al leggendario rally.

Com'è esteticamente

Costruita sulla piattaforma modulare Mqb-A0 del gruppo Volkswagen, la quarta generazione di Fabia presenta proporzioni dinamiche e un look enfatizzato ulteriormente dai dettagli come la calandra nera, ma anche lo spoiler sul paraurti frontale presenta una finitura nera, come le calotte degli specchietti laterali, le minigonne laterali e il diffusore dello sportivo paraurti posteriore. La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi in lega neri con un diametro che va da 17 con finiture Aero e finitura lucida, o da 18 pollici, disponibili a richiesta.

Loading...

I gruppi ottici anteriori spigolosi di Fabia Monte Carlo sono in tecnologia Led di serie, con possibilità di richiedere la variante bi-Led a richiesta, che offre abbaglianti e anabbaglianti più potenti, insieme alla funzione cornering e di illuminazione adattiva. Gli equipaggiamenti di serie includono anche i fendinebbia.

In opzione per tutti i modelli è disponibile l'assetto sportivo ribassato di 15 mm che può contare su molle più rigide per una guida più dinamica.

Com'è dentro

All'interno dell'abitacolo trovano posto i sedili sportivi con poggiatesta integrati e volante multifunzione a tre razze, già di serie. L'interno è prevalentemente nero, con dettagli a contrasto rossi sulla plancia, su parte della console centrale e sulle maniglie. I braccioli delle portiere anteriori e la parte inferiore della plancia sono rifiniti in carbon-look. L'auto può essere equipaggiata con tutti gli strumenti di sicurezza, assistenza e comfort, insieme ai sistemi di infotainment disponibili sulla gamma. Il cruscotto digitale, già di serie per il mercato italiano, fornisce un ambiente specifico e più dinamico per le configurazioni.I rivestimenti della pedaliera brillano grazie all'acciaio inossidabile, e le soglie delle porte sono decorate con il logo Fabia.