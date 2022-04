Skoda Fabia, incentivi di 2 mila euro con rottamazione

Ecobonus 2022 anche per l'ultima generazione di Skoda Fabia. Optando per la versione 1.0 TSI 110 cavalli con cambio manuale 6 marce in allestimento Style, i grammi di anidride carbonica arrivano a 122 anche optando per i cerchi in lega da 17 pollici e una dotazione completa sul fronte connettività, Adas e illuminazione. Proposta ad un prezzo di listino (accessori compresi) di 22.890 euro, vede scendere il prezzo di 2 mila euro in caso di rottamazione. Nel dettaglio la Skoda Fabia 1.0 Tsi Evo Style è lunga 411 cm, larga 178 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 380 a 1.190 litri. Nella versione 1.0 Tsi Evo Style parte da 20.400 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 81 kW/110 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 126 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.194 kg.

