Skoda investe 5.6 miliardi sull’auto elettrica e lancia Vision 7S, il concept suv elettrico che anticipa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Come sarà il futuro di Skoda? Per scoprirlo basta osservare con attenzione la nuova Skoda Vision 7S, suv elettrico svelato a Praga. La novità del marchio boemo, attesa sul mercato in versione definitiva dal 2026, anticipa il nuovo corso stilistico e svela particolari inediti come il logo rivisto. La versione di serie della Vision 7S sarà una dei tre modelli elettrici attesi entro il 2026, e complessivamente verranno investiti 5,6 miliardi di euro entro i prossimi cinque anni in mobilità elettrica e ulteriori 700 milioni in digitalizzazione. Tra le novità presentate anche il nuovo logo, che dirà addio alla grafica 3D, e la dicitura Skoda rivista sulle auto.

Škoda Vision 7S, tutte le foto del concept che anticipa il futuro Photogallery19 foto Visualizza

Skoda Vision 7S, autonomia oltre i 600 km

Quanta autonomia avrà la versione di serie di serie della Skoda Vision 7S? Oltre 600 chilometri, grazie alla batteria da 89 kWh montata all'interno della piattaforma Modular Electrification Kit (MEB). Il suv a 7 posti è primo modello a presentare il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica boema. Oltre al frontale Tech-Deck Face, presenta una parte bassa della carrozzeria dai tratti decisi e linee del tetto aerodinamiche che ne aumentano l'efficienza. Il lungo abitacolo lascia intendere a prima vista il generoso spazio interno. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza di 5 metri un passo superiore ai 3. Il lettering Skoda ridisegnato sostituisce il logo anteriore del brand ed è completato da una nuova striscia di luci ambientali. Questa si estende per tutta la larghezza del veicolo sul bordo superiore della sezione anteriore ed è caratterizzato da grafiche illuminate. Il cosiddetto Tech-Deck Face è la moderna reinterpretazione della classica calandra Skoda. I fari sottili sono posizionati più all'esterno e disposti in due file una sopra l'altra, estendendo il gruppo ottico a quattro luci a formare una “T”. Le luci diurne si estendono fino ai parafanghi e formano la linea superiore nettamente definita della “T”, incorniciando visivamente il frontale. Anche le luci posteriori a LED sono disposte a “T”. Tra le novità il largo uso di materiali riciclati, non solo all'interno ma anche nella parte alta dei passaruota.

Loading...

Interni Skoda Vision 7S

La Skoda Vision 7S offre ai passeggeri due diverse configurazioni dell'abitacolo, con un touchscreen centrale rotante ed elementi scorrevoli capaci di rispondere a diverse tipologie di utilizzo. Durante la guida, tutti i comandi sono nella posizione ideale, a portata di mano del conducente, mentre il touchscreen centrale da 14,6 pollici è orientato verticalmente per migliorare l’accessibilità e la sovrapposizione delle informazioni. Durante la ricarica o la sosta, la modalità Relax può essere selezionata premendo un pulsante nella consolle centrale. L'abitacolo si trasforma con un elegante movimento sincrono: il volante e il quadro strumenti scivolano all'indietro rispetto al guidatore e ai passeggeri per creare ulteriore spazio. I sedili della prima fila ruotano verso l'interno e si reclinano per un maggiore comfort, consentendo anche ai passeggeri posteriori di vedere lo schermo. Anche i sedili della seconda fila sono reclinabili. Tutti i passeggeri possono così godere di una posizione di seduta più comoda e di una migliore visione dello schermo, che ruota in posizione orizzontale per visualizzare in modo ottimale i contenuti di intrattenimento. La consolle centrale ridisegnata presenta sei pulsanti aggiuntivi che consentono al conducente di accedere direttamente ai menu dell'infotainment, del telefono, delle impostazioni del veicolo, della navigazione e delle app; il sesto pulsante può essere assegnato all'utente. Al di sotto si trovano tre grandi comandi rotativi; i due quadranti esterni sono dedicati al controllo del clima, mentre quello centrale controlla il contenuto dello schermo. Può essere utilizzato per ingrandire e ridurre la mappa e scorrere gli elenchi. Al di sotto di questi sono presenti due pulsanti per passare dalla modalità Drive a quella Relax e una rotella dedicata allo scorrimento del volume. Come i comandi al volante, i pulsanti e i quadranti sono caratterizzati da accenti in arancione acceso per facilitarne l'utilizzo. I passeggeri della seconda e terza fila possono fissare magneticamente i loro dispositivi agli schienali dei sedili di fronte a loro per una visione ottimale. Nei pannelli delle portiere sono integrate superfici interattive con luci colorate che brillano attraverso il tessuto; una luce brillante in arancione acceso, ad esempio, indica le maniglie di apertura che sono celate nella parte inferiore del pannello, mentre una luce blu o rossa visualizza le variazioni di temperatura dell'aria condizionata. È anche possibile scrivere sul tessuto con il dito, per lasciare brevi appunti o per permettere ai bambini di creare piccoli disegni.

Anche la posizione del seggiolino per bambini è innovativa e viene collocata nel punto più sicuro del veicolo. È integrato nella console centrale, che si estende fino alla seconda fila di sedili, in senso contrario alla direzione di marcia. In questo modo il bambino è protetto in modo ottimale e i passeggeri della seconda fila possono sempre tenerlo d’occhio. Una telecamera interna opzionale collocata nella zona posteriore del padiglione posteriore può anche trasmettere un video del bambino al display centrale dell’infotainment. In questo modo, il conducente e il passeggero anteriore possono vedere in ogni momento i piccoli a bordo.