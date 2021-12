Il primo city suv Škoda offre la migliore abitabilità del segmento a fronte di una lunghezza di 424 cm grazie al passo di ben 265 cm e un vano bagagli variabile da 400 a 1.395 litri abbattendo il divanetto posteriore. In aggiunta alla sicurezza certificata dalle 5 stelle Euro NCap, Kamiq è l'unico suv del suo segmento a proporre di serie radar Acc, sistema di frenata automatica in città Front Assistant, Lane Assistant per mantenimento della corsia di marcia, sistema di rilevamento della stanchezza conducente e gruppi ottici anteriori in tecnologia Led. Il terzo modello a ruote alte in gamma dopo Kodiaq - lanciato nel 2017 - e Karoq presentato un anno dopo, è realizzato sfruttando la flessibilità della piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen. Proposto con motorizzazioni turbo sia benzina a 3 e 4 cilindri, che Diesel a 4 cilindri, Kamiq è disponibile nella sola versione a trazione anteriore e con cambio manuale a 5 o 6 rapporti (a seconda della motorizzazione) o automatico Dsg a 7 sette marce. In arrivo anche la motorizzazione a metano. Nel dettaglio la Skoda Kamiq 1.0 G-Tec Style è lunga 424 cm, larga 179 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 278 a 1.273 litri. Nella versione 1.0 G-Tec Style costa 25.440 euro con motore a metano di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 9 litri. Le emissioni di CO2 sono di 102 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 179 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.432 kg.

