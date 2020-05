Skoda Kamiq, l’abitacolo è da modello premium

Compatta fuori ma spaziosa dentro con molti più centimetri a disposizione per le gambe e sopra la testa. Tante le soluzioni che aumentano la praticità, come reti fermacarico, ombrello nascosto nel pannello porta del guidatore oltre al portellone motorizzato. Moderno e ricco di funzioni all'interno il sistema multimediale connesso al web. Non mancano poi il cruscotto interamente digitale e ampiamente configurabile e i tanti aiuti alla guida. Fra i motori il 1.000 cc turbo a benzina da 95 e 115 cv sono vivaci, consumano poco e soprattutto non trasmettono vibrazioni. Prezzi a partire da 21.000 euro.