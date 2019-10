Skoda Kamiq, con l'assistente vocale Laura

A bordo del city suv Skoda Kamiq in arrivo a novembre, ma già in prevendita debutta l'assistente digitale Laura che viene richiamato vocalmente pronunciando la frase Okay, Laura! Come per altri assistenti vocali già disponibili anche questo si attiva pronunciando la parola magica che Skoda ha voluto in un nome femminile facile da ricordare. Laura è in grado di comprendere frasi complete pronunciate come se si stesso parlando con un normale essere umano, senza utilizzare comandi o frase definite. Disponibile con motori a benzina e diesel è in vendita ad un prezzo d'attacco di 18.000 euro.

PER SAPERNE DI PIÙ NAVIGA SUI NOSTRI LISTINI