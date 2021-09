Baule da 521 litri per la Skoda Karoq, lunga 4.40 metri. Karoq è il secondo suv del nuovo corso Skoda. Si affianca al Kodiaq, rispetto al quale presenta dimensioni ridotte (è lungo 4,38 metri e largo 1,84). Nonostante la compattezza vanta un vano bagagli da 521 litri, che possono aumentare fino a 1.810 abbattendo i sedili posteriori in combinazione con il VarioFlex. Il nuovo suv compatto della casa ceca è dotato della nuova generazione di sistemi di connettività e infotainment Skoda Connect, ai quali si aggiunge la strumentazione interamente digitale (Digital Cockpit) programmabile a piacimento. Karoq è disponibile con motori a benzina e gasolio, sia con cambio manuale sincronizzato a sei marce sia automatico Dsg a sette rapporti con modalità manuale tipo tiptronic e in versione a trazione anteriore oppure integrale con distribuzione elettronica della coppia fra gli assi.

Per saperne di più clicca sul listino



9/11 11/11 Menu