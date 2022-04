Skoda Karoq, ecco com’è, come va e quanto costa la rinnovata serie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Skoda Karoq si aggiorna con un restyling che si può definire tecnologico. Il nuovo look non è solo destinato ad attualizzare la linea ma, soprattutto, a incrementare l'efficienza. Il rinnovamento introduce anche tecnologie di ultima generazione, che riguardano la digitalizzazione e l'assistenza alla guida che, di serie o a richiesta, sono disponibili per tutte le versioni.

Skoda Karoq, così uguale ma così diversa

Il rinnovamento stilistico del suv compatto della Skoda, lungo 4,38 metri, è particolarmente evidente nella parte anteriore. Le novità riguardano il disegno della mascherina che si ispira a quello di tutte le più recenti Skoda, la fanaleria che a seconda delle versioni è a Led o Matrix Lex e lo scudo paraurti. Quest'ultimo integra soluzioni destinate a migliorare l'aerodinamica come prese e sfoghi che indirizzano i flussi d'aria in maniera ottimale attorno alla vettura che assieme ai cerchi aerodinamici, allo spoiler spuntato all'estremità del padiglione e alla completa carenatura delsottoscocca migliorano la profilatura del 9% rispetto a quella della precedente Karoq.

La presentazione dell'abitacolo è sostanzialmente invariata, ma è attualizzata da inediti dettagli disseminati nell'arredamento e, soprattutto, dall'estensione della digitalizzazione. Infatti, tutte le Koroq adesso offrono di serie un display ben leggibile estesamente configurabile da 9,2” o 10,2” al posto della strumentazione analogica e, in funzione dell'allestimento, un nuovo display touch da 8” o 9,2” per l'infotainment. Quest'ultimo si basa sul sistema operativo Mib 3.0 già adottato da altre Skoda, è sempre connesso, è utilizzabile intuitivamente grazie alla chiara interfaccia grafica e offre l'interazione wireless per i device, numerosi servizi online e l'assistente virtuale. In sostanza, il nuovo sistema operativo agevola l'interazione uomo-suv.

La funzionalità offerta dall'interno della Karoq è può essere incrementata dalla selleria posteriore scorrevole e rimovibile VarioFlex, di serie su alcune versioni, che dà modo di modulare la capacità base del bagagliaio che va da 521 a 1.631 litri, mentre chi volesse accentuare la sua personalità green può scegliere ila tappezzeria Eco esente da rivestimenti di origine animale.

Skoda Karoq, upgrading tecnologico ma senza motori ibridi

Per ridurre i consumi di tutta la famiglia della Karoq, la Skoda ha abbinato al miglioramento dell'aerodinamica un'offerta di motori basata solo sulla più recente generazione della serie Evo del gruppo Volkswagen. Queste unità sfruttano tecnologie specifiche in funzione dell'alimentazione, della cilindrata e della potenza per contenere consumi ed emissioni. La famiglia della Karoq adesso affianca ai motori a benzina di 1 litro a 3 cilindri con 110 cavalli e di 1,5 litri con 150 cavalli, con disattivazione automatica di due dei suoi quattro cilindri in alcune situazioni, un 2 litri da 190 cavalli. Il capitolo turbodiesel utilizza la tecnologia che abbina due catalizzatori alla doppia iniezione di AdBlue e propone solo motori di 2 litri con 115 e 150 cavalli. Sotto la carrozzeria la Karoq nasconde di serie più sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza rispetto al passato e optando per il pacchetto Travel Assist, che include il cruise adattivo con stop & go e il sistema di centraggio di corsia, offre la guida semi-autonoma di livello 2.