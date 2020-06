Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq è una SUV media caratterizzata da una lunghezza di 4,70 metri, dall'opzione per arrivare fino a sette posti e dal bagagliaio più grande della categoria (da 720 a 2.065 litri). Leggera (peso a vuoto di 1.452 kg), con sistemi di assistenza alla guida al top della categoria ed uno dei migliori coefficienti aerodinamici (Cx 0,33), Skoda Kodaiq è disponibile sia in versioni a 2 che a 4 ruote motrici e con motorizzazioni benzina e diesel che rappresentano il meglio della produzione del Gruppo per prestazioni ed efficienza.

