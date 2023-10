Skoda Kodiaq è tutta nuova, è plug-in e fa 100 km in elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più grande, più tecnologica, più sostenibile. La seconda generazione di Skoda Kodiaq cambia rispetto al passato e lo fa a partire da una lunghezza aumentata e da interni completamente nuovi. Per la prima volta arriva anche una versione ibrida plug-in, capace di percorrere oltre 100 chilometri in modalità completamente elettrica. Migliorata anche la dotazione di sistemi di ausilio alla guida, con l’introduzione del Turn Assistant e del Remote Park Assistant. Arriverà su strada nel corso del 2024, con prezzi indicativi a partire da 45.000 euro

Skoda Kodiaq 2024



Se la piattaforma è un’evoluzione di quella passata, la Mqb Evo, la carrozzeria è completamente nuova e non presenza nessun lamierato in condivisione con il vecchio modello. Vista dal vivo in occasione della première mondiale organizzata a Berlino, la Kodiaq non passa inosservata. La seconda generazione del suv ceco ha un cofano scolpito in cui spicca il logo Škoda rivisto, con una finitura opaca denominata Unique Dark Chrome. Si abbina alla cornice della calandra esagonale, che può essere illuminata su richiesta da 14 elementi che formano una striscia luminosa tra i fari. Sotto c’è un’ampia presa d’aria, incorniciata da due “air curtain”. La linea del tetto allungata è stata ottimizzata aerodinamicamente e scende verso la parte posteriore. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ridotto a Cd = 0,282. Completamente nuova anche la coda, dove spicca il grande portellone con luci a tutta larghezza.



Nuova Skoda Kodiaq: dimensioni e baule

Quanto è lunga la nuova Skoda Kodiaq? La seconda generazione è più lunga di 61 millimetri per un totale di 4.758 millimetri, con un passo di 2.791 millimetri. La larghezza arriva a 1.864 millimetri e l’altezza raggiunge i 1.659 millimetri. Nella versione a sette posti, i passeggeri della terza fila di sedili hanno ora 920 millimetri di spazio per la testa, 15 millimetri in più rispetto al predecessore. Anche la capacità del bagagliaio è aumentata: nella versione a cinque posti, è cresciuto di 75 litri a 910 litri senza abbassare i sedili posteriori. Con i sedili posteriori abbattuti, la capacità massima è aumentata di 40 litri a 2.105 litri. La sette posti ora ha un volume di carico di 340 litri dietro la terza fila di sedili, 70 in più rispetto a prima, e 845 litri con i sedili della terza fila abbattuti. Si tratta di un aumento di 80 litri. La capacità massima di carico della sette posti è ora di 2.035 litri, 30 litri in più rispetto alla prima generazione.



Nuova Skoda Kodiaq, interni

Salendo a bordo si resta stupiti dall’innalzamento generale della qualità e delle dotazioni, grazie al largo uso di plastiche morbide, materiali pregiati e dotazioni tecnologiche. Il sistema di infotainment della seconda generazione di Kodiaq è dotato di un display touch centrale da 10 pollici con comandi gestuali e vocali. La funzione di navigazione che include la radio online e uno schermo da 13 pollici sono disponibili come pacchetto opzionale. Debutta in questa generazione anche l’head-up display che completa il Virtual Cockpit standard da 10 pollici. Un’altra anteprima caratteristica è il menu di climatizzazione, che consente di accedere rapidamente a tutte le funzioni di riscaldamento per sedili, volante, parabrezza e lunotto tramite un unico pulsante configurabile dall’utente. I sedili Ergo con funzione di massaggio pneumatico sono disponibili a richiesta. La connessione Internet permanente di Kodiaq consente comodi aggiornamenti “over the air”, pianificazione del percorso online e numerosi servizi online mobili di Škoda Connect. Le caratteristiche speciali per il nuovo ibrido plug-in Kodiaq iV includono la ricarica remota, l’aria condizionata remota e il plug & charge. Škoda Connect offre funzioni quali il service proattivo e l’accesso remoto come parte dei servizi Infotainment Online e Care Connect. L’infotainment include anche le appMeteo, Notizie, Traffico, Calendario, Offerte e Pay to Park. Kodiaq adotta le Design Selection introdotte con la famiglia dei SUV 100% elettrici Enyaq, caratterizzate da colori e materiali coordinati. Le scelte includono Loft con rivestimento in tessuto grigio, Lounge con rivestimento in pelle scamosciata sintetica grigia e cuciture decorative a X in giallo senape ed ecoSuite con pelle trattata in modo sostenibile in nero con cuciture decorative a X grigia o in color Cognac con cuciture tono su tono.



Skoda Kodiaq, motorizzazioni

La seconda generazione di Skoda Kodiaq è disponibile con due motori diesel e due a benzina che erogano potenze da 150 a 204 cavalli. Una novità in gamma è il primo propulsore ibrido plug-in di Kodiaq. Offre una potenza di sistema di 204 cv e un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri. Inoltre, il 1.5 Tsi con 150 cv) segna il debutto della tecnologia mild-hybrid per Kodiaq. Il 2.0 Tsi da 204 cv e il 2.0 Tdi diesel da 193 cv sono dotati di trazione integrale di serie. Tutti i propulsori del nuovo Kodiaq sono accoppiati a un cambio automatico DSG di serie.