Skoda Monte Carlo: modelli sportivi ed evocativi di una storia di successo

Skoda Fabia S2000 è seguita nel 2009 e ha vinto più di 50 titoli nazionali e internazionali. Basata sulla terza generazione del modello, la Rally2 è diventata l’auto da rally di maggior successo al mondo, con oltre 1.250 vittorie e numerosi titoli in tutto il mondo. Nel 2022, la Rally2 evo, ulteriormente sviluppata, ha celebrato il quarto trionfo della casa boema in soli sei anni nella categoria Wrc2 e la quindicesima vittoria di classe del Brand. In questo momento, l’auto da rally basata sull’attuale Fabia di quarta generazione è in piena fase di sviluppo.



Il ritorno dei modelli Monte Carlo



Nel 2011, esattamente 75 anni dopo il lancio dell’edizione speciale Skoda Popular, i modelli Monte Carlo sono tornati sul mercato. La seconda generazione di Fabia è stata la prima vettura di serie del Brand a ricevere il famoso nome, che da allora caratterizza le varianti dinamiche nella gamma delle compatte. Nel 2015 è seguita l’edizione Monte Carlo di Fabia di terza generazione e il marchio ha poi esteso questo livello di allestimento ad altri modelli. La gamma attuale comprende, oltre a Fabia, Scala Monte Carlo e Kamiq Monte Carlo.