A chiudere la classifica dei primi dieci troviamo la Skoda Octavia, arrivata a 14767 immatricolazioni. La quarta generazione di nuova Octavia, da anni best-seller in Italia tra le Wagon di segmento C, rappresenta un punto di svolta per il Marchio boemo. Il modello che ha sostenuto più di ogni altro la crescita di Škoda sui mercati internazionali, si presenta interamente rivisto e rappresenta quanto di meglio il brand può offrire in fatto di design, sicurezza e connettività. La eSim, Lte integrata garantisce la connessione dati ai sistemi Care Connect, Accesso Remoto e Infotainment Online (di serie) oltre a permettere di ricevere aggiornamenti software e mappe Over The Air e introduce per la prima volta su una Škoda il Servizio di Functions On Demand, ossia la possibilità di acquistare direttamente dallo Shop nel sistema infotainment alcune funzionalità aggiuntive. Dal punto di vista della sicurezza attiva, nuova Octavia è dotata di serie di Front Asistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, Collision Avoid Assistant, Lane Assistant, radar ACC per il mantenimento di distanza di sicurezza e frenata automatica, sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente e parking distance control con frenata di emergenza automatica.



