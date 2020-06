Škoda Octavia: in arrivo la versione Scout da 200 cavalli La nuova generazione di Škoda Octavia sarà proposta anche in variante offroad, la Scout sia a trazione integrale che anteriore di Giulia Paganoni

La nuova generazione di Škoda Octavia sarà proposta anche in variante offroad, la Scout sia a trazione integrale che anteriore

La storia della station wagon dalle spiccate doti offroad è iniziata nel 2007 e oggi, con questo nuovo modello, il marchio ceco aggiunge ancora più spazio, tecnologia e sicurezza, oltre a una rinnovata gamma di propulsori benzina e Turbodiesel.

Più spazio a bordo

Sviluppata sulla nuova generazione del pianale modulare Mqb del gruppo Volkswagen, Octavia Scout offre ancora più spazio del precedente modello. La lunghezza di 4.703 mm è cresciuta di 16 mm e la larghezza di 1.829 mm è salita di 15 mm. La capacità minima del vano bagagli raggiunge ora i 640 litri. Tra le nuove dotazioni disponibili, spiccano i gruppi ottici anteriori in tecnologia full Led Matrix.

Per la prima volta, Octavia Scout sarà disponibile, oltre che con l'apprezzata trazione integrale 4x4 a controllo elettronico, anche con la sola trazione anteriore.

Disponibile solo con carrozzeria famigliare, il nuovo modello è dotato (di serie) di protezioni estese per il sottoscocca e altezza da terra maggiorata di 15 mm.

Dettagli specifici offraod

Octavia Scout si riconosce al primo sguardo per i paraurti specifici con protezioni in colore alluminio e per archi passaruota e minigonne in materiale plastico non verniciato. I cerchi di serie hanno diametro di 18 pollici, mentre i 19” sono disponibili in opzione. Sono in color argento anche il diffusore posteriore, i mancorrenti al tetto e i gusci degli specchietti retrovisori, che sono di serie regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente.