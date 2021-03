Skoda Octavia, berlina e Wagon stesso plug-in

Il modellp bestseller del brand boemo è disponibile anche in versione plug-in sulla base di un motore termico di 1.400 cc TSI a benzina abbinato ad un elettrico per una una potenza di sistema di 204 cv. La plug-in può inoltre percorrere fino a 79 km in modalità esclusivamente elettrica, copre lo 0-100 kmh in 7,7 secondi e tocca una velocità massima di 220 kmh. Nella dotazione di serie sono inclusi i cavi per la ricarica. I listini partono rispettivamente dai 37.000 euro della versione berlina e dai 38.000 euro della familiare Wagon.