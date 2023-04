Skoda Octavia, una berlina di grande sostanza

La Skoda Octavia è una berlina medio-grande che utilizza la meccanica ed elettronica di altri modelli più compatti del gruppo Vw: Golf, Audi A3 e Seat Leon. Le dimensioni maggiori sono legate soprattutto alla parte posteriore che nella Octavia ha un accenno di coda e il lunotto molto inclinato. Ne deriva un bagagliaio molto ampio e ben accessibile. Lo stile abbina superfici bombate e tagli netti, con pochi fronzoli: è un'auto che non vuole essere vistosa. Oltre che nel bagagliaio, c'è molto spazio anche per i passeggeri. La dotazione è ricca di soluzioni intelligenti, come l'abbondante numero di prese Usb, i tanti portaoggetti anche refrigerati, il porta ombrello nella porta del guidatore. La plancia è semplice, moderna e ben fatta: una fascia sottolinea il display a sfioramento del valido impianto multimediale. Le finiture sono accurate, con rivestimenti lussuosi per le versioni più complete. La guida è intuitiva: l'auto risponde in modo progressivo e omogeneo, e ha una tenuta di strada affidabile. E i motori sono tutti vivaci.

