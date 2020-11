Skoda Octavia ibrida E-Tec, arriva il 1.5 mild hybrid La nuova skoda Octavia ora monta anche Il 1.5 Tsi e-Tec 150 CV proposto per tutte le varianti di allestimento e anche per la nuova Scout 4x2 di Simonluca Pini

Cresce l'offerta di motorizzazioni ibride in abbinamento alla nuova Skoda Octavia. Infatti dopo il 1.0 e-Tec mild-hybrid da 110 cavalli Dsg e le plug-in hybrid “iV” da 205 cv e 245 cavalli, la gamma elettrificata si completa con l'inserimento a listino della nuova Skoda Octavia mild-hybrid 1.5 e-Tec 150 cavalli con trasmissione a doppia frizione Dsg e impianto a 48 volt. Il listino prezzi della nuova Skoda Octavia mild hybrid parte da 29.000 euro per la berlina, con un sovrapprezzo di 1.050 euro per la station wagon a parità di versione.

Nuova Skoda Octavia ibrida, pensata per le flotte

La nuova Skoda Octavia ibrida 1.5 e-Tec con tecnologia mild-hybrid amplia l'offerta della media ceca e risulta interessante anche in ottica aziendale, grazie alla riduzione media dei consumi che può arrivare all'8% rispetto a un analogo motore a benzina, ai vantaggi economici all'acquisto e alle agevolazioni previste a livello locale, che incidono positivamente sul cosiddetto Total Cost of Ownership. Il nuovo 1.5 litri 4 cilindri 150 cavalli, ha una coppia massima di 250 Nm ed è abbinato di serie al cambio DSG a 7 rapporti.

Skoda Octavia Scout ibrida

Il 1.5 e-Tec è proposto per tutti le versioni, dalla nuova Ambition alla Style, ed è disponibile anche per l'inedita variante Scout che per la prima volta è disponibile anche con trazione 4x2, pensata per chi non ha necessità della trazione integrale permanente ma cerca una vettura adatta anche alla guida fuori dall'asfalto.

Nuova Skoda Octavia Ambition

L'offerta della gamma Octavia si amplia con la versione Ambition che rappresenta la soglia di ingresso al modello, affiancando le versioni Executive e Style. La nuova Skoda Octavia Ambition, proposta in varie motorizzazioni, è dotata di serie di climatizzatore automatico bi-zona, schermo da 10” con protocolli di connettività smartphone anche wireless per i dispositivi compatibili, accesso remoto al veicolo tramite app e Skoda Care Connect, cerchi in lega da 16”, sensori di parcheggio posteriori con frenata automatica e ricezione radio digitale Dab+. Di serie anche tutta la dotazione dei sistemi Adas delle altre versioni, tra cui frenata automatica Front Assistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, ACC per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza, rilevamento stanchezza del conducente. Fanno parte della dotazione standard anche 7 airbag, gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia Led e sistema di avviamento senza chiave. La versione Ambition è proposta a 1.400 euro meno della Executive con un listino che parte da 23.900 euro.