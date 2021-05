Skoda Octavia metano

La quarta generazione di Octavia, interamente riprogettata, rappresenta un punto di svolta per Škoda che alza l'asticella in termini di design, sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività. A fronte di misure sostanzialmente invariate rispetto a quelle della passata generazione, Octavia sfoggia ora un design inedito, più coinvolgente e personale, che non intacca le apprezzate doti del modello: abitabilità interna ai vertici del segmento ed eccezionale capacità di carico. Nuova Octavia è la più tecnologica e connessa di sempre, grazie a inedite dotazioni e sistemi in grado di migliorare tanto la sicurezza attiva quanto il comfort a bordo. Il nuovo infotainment Mib 3 sfrutta uno schermo touch da 10” glass-design, posizionato ora in posizione sopraelevata sulla plancia. Immediatamente sotto il display è collocato il touch-slider, l'innovativa barra con cui è possibile regolare il volume audio o gestire lo zoom delle mappe in maniera più semplice durante la guida. Nello specifico la Skoda Octavia 1.5 G-Tec Dsg Ambition è una Berlina 5 porte 5 posti della Skoda lunga 469 cm, larga 183 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 455 a 1.410 litri. Nella versione 1.5 G-Tec Dsg Ambition costa 29.350 euro con motore a metano di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 9 litri. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 218 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.419 kg.

